زيارة مشاركي مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زار مشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ45، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة. وصل عددهم إلى 179 متسابقًا من 128 دولة مختلفة من مختلف قارات العالم. وكانت الزيارة ضمن البرامج الثقافية التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهم خلال زيارتهم للمدينة المنورة.

بدأت الزيارة بجولة للمشاركين في مرافق المجمع وخطوط الإنتاج، حيث تلقوا شرحاً مفصلاً عن مراحل الطباعة والعمل في المجمع. وتعرفوا أيضًا على إنجازات المجمع، الذي يصدر أكثر من 20 مليون نسخة سنويًا من المصحف الشريف، مع ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أكثر من 75 لغة عالمية.

وأشاد المشاركون بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر كتاب الله الكريم إلى أصقاع الأرض. وثمنوا دور المملكة في ترجمة ونشر القرآن الكريم بمختلف اللغات، مؤكدين عمق العناية بكتاب الله وإيصال رسالته إلى العالم.

كما قدّم المشاركون الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على جهودهما الرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين. وشكروا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنظيم الزيارة وإتاحة الفرصة للاطلاع على المجمع.

في النهاية، قدّمت الوزارة نسخًا من المصحف الشريف والتفسير الميسر بعدة لغات عالمية كهدية للمشاركين، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.