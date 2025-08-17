الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر جدول مباريات دوري الدرجة الأولى للسيدات في الموسم الجديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دوري الدرجة الأولى للسيدات للموسم الجديد

اعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات النسخة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات للموسم الرياضي 2025-2026، بمشاركة ثمانية فرق هي: الأمل، الترجي، الهمة، اتحاد النسور، العنقاء، نجمة جدة، النهضة، واليرموك، حيث يشهد الدوري إقامة 56 مباراة موزعة على 14 جولة ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل.

انضمام فريق نجمة جدة والنهضة للمسابقة

تشهد النسخة الحالية انضمام فريق نجمة جدة بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية للموسم الماضي، إلى جانب فريق النهضة الذي تأهل بعد حصوله على المركز الثاني.

الجوائز المالية المعتمدة

اعتمد الاتحاد الجوائز المالية للدوري، حيث سيحصل الفريق المتوَّج باللقب على 750 ألف ريال، فيما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، أما الفريق الذي يحرز المركز الثالث فسيحصل على 350 ألف ريال.

تصريحات من مديرة إدارة كرة القدم النسائية

وفي هذا السياق، أكدت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن النسخة الرابعة ستشهد منافسة قوية بين الفرق المشاركة، لافتة إلى أن النسخة الماضية كانت مليئة بالندية والرغبة في الصعود إلى الدوري الممتاز. وأضافت: “نحن فخورون باستمرارية هذه المسابقات التي ترفع مستوى المنافسة وتصقل مهارات اللاعبات، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا في دعم وتطوير كرة القدم النسائية على مختلف المستويات.”

توجيه الذكرى لفريق نيوم

يُذكر أن فريق نيوم كان قد توّج بلقب النسخة الثالثة من دوري الدرجة الأولى للسيدات، ليضمن صعوده إلى الدوري الممتاز للسيدات للموسم الرياضي 2025-2026.