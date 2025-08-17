تعليم الرياض يستقبل عودة الكوادر التعليمية والإدارية مع بداية العام الدراسي الجديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعليم الرياض يستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 1447-1448هـ، يستعد فريق التعليم في منطقة الرياض بكل حماس وتفاؤل لاستقبال الكوادر التعليمية والإدارية. وقد رحب المدير العام للتعليم بالمنطقة، الدكتور نايف بن عابد الزارع، بعودتهم بكل حب وتقدير.

تحفل المرحلة القادمة بالتحديات والفرص، حيث أكد “الزارع” على ضرورة العمل بروح من التفاؤل والطموح لبناء جيل قادر وواع يسهم في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات الوطن.

وقدم “الزارع” شكره الجزيل للقيادة الحكيمة على دعمها الدائم للتعليم، مشيدًا بجهود أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، إضافة إلى دور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان وقيادات الوزارة في تطوير التعليم وتعزيز جودته.

وأكد “الزارع” على التزام وزارة التعليم بتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في تنمية القدرات والإبداع. وشدد على أهمية دور الكوادر التعليمية والإدارية في تحقيق مستويات عالية من التميز والانضباط.

وختم “الزارع” بدعوته للجميع بمضاعفة الجهود وتوسيع دائرة العطاء من أجل خدمة أبناء الوطن وبناته، وبناء مستقبل واعد يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة.