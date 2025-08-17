الساعات الذكية: دقة تحديد النشاط البشري تصل إلى 78% وتحسن رعاية المرضى وكبار السن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دراسة: اكتشاف جديد يعزز دقة الرعاية الصحية باستخدام الساعات الذكية

لقد كانت الساعات الذكية تُستخدم منذ فترة طويلة لتتبع النشاط البدني وضربات القلب، ولكن كانت تعاني من قيود في تحديد الروتين اليومي للأفراد. ولكن الآن، بفضل جهود باحثين من جامعة ولاية واشنطن، تم تطوير نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي ومجموعة ضخمة من البيانات لتحديد أنشطة الأفراد بدقة تصل إلى 78%.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة “معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات”، فإن هذا الاكتشاف الجديد يمثل قفزة نوعية في مجال الصحة الرقمية. حيث أظهرت الدراسة قدرة النظام على تتبع الأنشطة اليومية مثل العمل وتناول الطعام والتواصل الاجتماعي بدقة لافتة.

وأوضحت الباحثة الرئيسية، ديان كوك، أن هذه القدرة تعتبر مؤشرًا رئيسيًا على الصحة الجسدية والإدراكية، خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. ومن المهم أن يتم جمع البيانات بدقة لتحسين جودة الرعاية الصحية.

تم رصد 503 مشارك على مدى ثماني سنوات، حيث قاموا بتقديم تقارير حول أنشطتهم اليومية ضمن 12 فئة مختلفة. ومن خلال تحليل أكثر من 32 مليون نقطة بيانات، تم تدريب نموذج ذكاء اصطناعي لتوقع السلوكيات بدقة تصل إلى 77.7%.

يعتبر هذا الاكتشاف فرصة مهمة لتطوير الرعاية الصحية، حيث يمكن للفرق البحثية في جميع أنحاء العالم الاستفادة منه في مجالات مثل الإدراك وتطور الأمراض والآثار البيئية.