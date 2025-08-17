أستراليا تتوج بـ11 ميدالية وتايكوندو السعودية تحقق إنجازات عالمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - واصلت منتخبات التايكوندو السعودية تألقها على الساحة الدولية، حيث حقق المنتخب الأول نتائج مميزة في بطولة كأس الرئيس المصنفة (G3) في أستراليا. وفي هذه البطولة، تمكن اللاعب إبراهيم الحجيلان من الفوز بالميدالية الذهبية، بينما حصل حسين الحجيلان على الميدالية الفضية. وفي فئة السيدات والرجال، نالت دنيا أبو طالب الميدالية الفضية، وحصلت دنيا صابر وعبدالله المشرف على الميدالية البرونزية.

من ناحية أخرى، قدم منتخب الناشئين والشباب عروضاً مميزة في بطولة كازاخستان المفتوحة المصنفة (G1)، حيث تمكن من الحصول على 11 ميدالية متنوعة. في فئة الشباب، حقق عدد من اللاعبين الميداليات البرونزية، بينما نالت لين اليوسف الميدالية الفضية. وفي فئة الناشئين، حصل عدد من اللاعبين على الميداليات البرونزية، بينما توج علي المطاوعة بالميدالية الفضية.

ويعود هذا التألق إلى جهود الأجهزة الفنية والإدارية التي قادت المنتخبات إلى تحقيق هذه النتائج الرائعة. وقد أشاد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو بالإنجازات التي حققها اللاعبون واللاعبات، مشيراً إلى أن هذا النجاح يعود إلى دعم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. وأعرب عن تطلعه لمزيد من النجاحات في المستقبل.