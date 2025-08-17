شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار حتى منتصف الأسبوع القادم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على معظم أنحاء المملكة ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين وحتى منتصف الأسبوع القادم.

وذكر المركز عبر صفحته الرسمية في منصة “إكس” أن مخرجات النموذج العددي السعودي لا تزال تشير إلى استمرار هطول الأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة حتى منتصف الأسبوع القادم على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران، والمدينة المنورة، مع وجود فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشتد الحالة المطرية على المرتفعات في مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.