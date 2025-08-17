اخبار السعوديه

توقعات المركز الوطني للأرصاد: هطول أمطار غزيرة في معظم مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين القادم

0 نشر
0 تبليغ

توقعات المركز الوطني للأرصاد: هطول أمطار غزيرة في معظم مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين القادم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المملكة العربية – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى منتصف الأسبوع القادم.

تشمل الحالة المطرية مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تبوك، المدينة المنورة، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض أجزاء من منطقة الرياض. ومن المتوقع أن تزداد غزارة الأمطار على المرتفعات في جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

ودعا المركز الجميع إلى متابعة تقاريره عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته الإعلامية، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على السلامة العامة.

الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا