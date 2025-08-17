ضرورة وضع ألواح علوية في المشاريع حول الجهات الحكومية والمعالم السياحية في مركز البنية التحتية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مشروع البنية التحتية في الرياض يلزم بوضع ألواح علوية في المشاريع الحكومية والسياحية

أصدر مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض كودًا جديدًا يفرض على المقاولين وضع ألواح علوية فوق الحواجز الخرسانية في جميع المشاريع التي تزيد عن 300 متر. ويشمل ذلك الأعمال الخاصة بالاتصالات والطاقة والمياه والصرف الصحي والطرق وغيرها في مختلف أنواع الطرق.

الهدف من هذا الإلزام هو حماية سائقي المركبات والمشاة من المخاطر المحتملة وتحسين المشهد الحضري في المواقع العامة، من خلال توفير بيئة آمنة ومنسجمة للجميع. كما يسهم هذا الإجراء في رفع مستوى الامتثال لمتطلبات السلامة وجودة الأعمال.

يجب أن تتوافق الألواح العلوية مع المعايير الفنية المحددة في الكود، ويجب أن تكون معتمدة من قبل المركز. يمكن الاطلاع على الكود الجديد عبر الرابط التالي: https://ripc.gov.sa/en/information/api?file=51f820c7-97b6-4ed0-ba8f-869c3c2efd2d.pdf&filename=Infrastructure%20Projects%20Code

هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق كود مشاريع البنية التحتية الذي بدأ العمل به اعتبارًا من 7 أغسطس 2025، لتوحيد المعايير وتحسين جودة الأعمال في المشاريع الحكومية والسياحية والخدمية.