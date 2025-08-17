اغلاق ايجابي لمؤشر البورصة السعودية عند 10897.39 نقطة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مؤشر البورصة السعودية يتصاعد ليغلق عند مستوى 10897.39 نقطة

أظهرت بيانات البورصة السعودية اليوم ارتفاعًا في مؤشر الأسهم الرئيسي، حيث أغلق عند مستوى 10897.39 نقطة، بزيادة قدرها 63.80 نقطة. وبلغت قيمة التداولات حوالي 3.2 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 190 مليون سهم، حيث سجلت أسهم 201 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما تراجعت أسهم 54 شركة.

أسهم شركات لازوردي، وحلواني إخواني، ودار الأركان، والتطويرية الغذائية، وعطاء كانت الأكثر ارتفاعًا، بينما تراجعت أسهم شركات تمكين، وسينومي ريتيل، ونسيج، وسيكو السعودية ريت، وثمار.

وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” بمقدار 17.42 نقطة، ليصل إلى مستوى 26633.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 58 مليون ريال، وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 10 ملايين سهم.