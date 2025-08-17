اخبار السعوديه

61,944 شهيدًا في غزة و251 وفاة بسبب المجاعة بما فيهم 110 أطفال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 61,944 شهيدًا وأصبحت حالات الوفاة بسبب المجاعة تبلغ 251 شخصًا، بينهم 110 أطفال. ويعتبر هذا الارتفاع الكبير في أعداد الضحايا نتيجة للاعتداءات المستمرة من قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023.

ووفقًا للمصادر الطبية الفلسطينية، تم نقل 47 شهيدًا و226 جريحًا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، مما يشير إلى استمرار الأزمة الإنسانية وتفاقمها نتيجة للهجمات المستمرة ونقص الإمكانيات الطبية.

ويزداد عدد الوفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع، حيث بلغت 251 حالة وفاة بينهم 110 أطفال، في ظل الحصار المستمر والتدهور الصحي والمعيشي. وتعيش غزة حالة كارثية على جميع الأصعدة، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية لأكثر من عشرة أشهر، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية المتصاعدة.

