دراسة: تحليل مستويات الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في القهوة والشاي الساخنة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دراسة حديثة تكشف: الشاي والقهوة الساخنة تحتوي على أعلى مستويات من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة

أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة برمنغهام أن المشروبات الساخنة، خاصة الشاي والقهوة، تحتوي على أعلى نسبة من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة مقارنة بالمشروبات الباردة ومياه الشرب. ويعتبر ذلك مصدرا رئيسيا لاستهلاك هذه الجسيمات من قبل الإنسان.

وفحص الباحثون 155 نوعا من المشروبات اليومية، وكشفوا أن الشاي الساخن يحتوي على أعلى تركيز من البلاستيك الدقيق بمتوسط يتراوح بين 49 و81 جسيما لكل لتر، تليه القهوة الساخنة بمعدل 29 إلى 57 جسيما لكل لتر، في حين سجلت المشروبات الباردة تركيزات أقل.

وكشفت النتائج أن أكواب الاستخدام الواحد تعتبر المصدر الرئيسي لهذه الجسيمات، حيث يحتوي كوب الشاي الساخن في الأكواب الواحدة على حوالي 22 جسيما مقارنة بـ14 جسيما في الأكواب الزجاجية. وأظهرت أكياس الشاي الأكثر تكلفة تركيزات أعلى وصلت إلى 30 جسيما في الكوب الواحد. وأكد البروفيسور محمد عبد الله، أحد المعدين الرئيسيين للدراسة، على أهمية فهم مصادر هذه الجسيمات واتخاذ إجراءات للحد من انتشارها بشكل صحي وبيئي.

