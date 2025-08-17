شكرا لمتابعة خبر عن البريد السعودي يصدر طابعًا تذكاريًا عن الربابة السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت مؤسسة البريد السعودي “سبل”, بالتعاون مع وزارة الثقافة ثلاثة طوابعَ تذكاريةٍ من فئة (3) ريالات للربابة السعودية، وهي آلة موسيقية تقليدية عُرفت قديمًا في المناطق الشمالية من المملكة العربية السعودية، حيث كانت الربابة رفيقة أهل البادية في المناسبات والأعياد، والاحتفالات الوطنية داخل السعودية وخارجها، ولا تزال تُستخدم حتى الآن بصفتها جزءًا من الثقافة الموسيقية التقليدية.

يشار إلى أن الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي تواكب أبرز الأحداث الوطنية، ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وكذلك أهم المناسبات الدولية، حيث تُصدَر الطوابع البريدية والتذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًا، أو لتخليدِ مشهدٍ بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم.