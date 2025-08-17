نقاش في تعليم الطائف حول مؤشرات الجاهزية ودعم انطلاقة العام الدراسي الجديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعليم الطائف يستعرض خطط دعم العام الدراسي الجديد

نظمت إدارة التعليم في محافظة الطائف اجتماعًا لمناقشة مؤشرات الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1447هـ. وقد ترأس الاجتماع الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، المدير العام للتعليم، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية.

خلال الاجتماع، تم استعراض خطط اللجان المختصة والمبادرات التشغيلية للإدارات المعنية، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع داعمة لانطلاقة ناجحة. وشملت هذه المواضيع الدعم الموحد ونظام “أعمالي” ومؤشرات القبول وجاهزية الميدان التربوي، بالإضافة إلى محاور أخرى تسهم في تحسين الأداء ومواكبة التطورات الإدارية والتعليمية.

وأكد الدكتور الغامدي على أهمية التعاون والتنسيق بين الإدارات واللجان، مشيدًا بالجهود المبذولة وداعيًا إلى تحقيق التميز في كافة العمليات لدعم التحول المؤسسي وتحسين جودة التعليم.

وفي ختام الاجتماع، رحب الدكتور الغامدي بعودة مديري المدارس والهيئات الإدارية إلى مواقعهم، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا مليئًا بالإبداع والنجاح، مشيدًا بالدعم والاهتمام الذي يوليه التعليم من القيادة الرشيدة.