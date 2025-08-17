تحذير من المرور السعودي: الابتعاد عن مواقع الحوادث لسلامتك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المرور السعودي: تجنب الاقتراب من مواقع الحوادث

أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية عدم الاقتراب من مواقع الحوادث المرورية، حيث يسهل ذلك عمل فرق الطوارئ ويساعد في إنقاذ الأرواح وتقديم الخدمات الإسعافية بشكل سريع وآمن.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن التجمهر حول مواقع الحوادث يعرقل حركة السير ويمنع وصول فرق الطوارئ، مما يعرض المتجمهرين للخطر ويزيد من احتمالية وقوع حوادث إضافية.

وناشدت الإدارة العامة للمرور جميع قائدي المركبات بالتعاون مع الجهات الأمنية والإسعافية، والالتزام بالتعليمات لضمان سلامة الجميع.

باتباع إرشادات السلامة وتفادي التجمهر حول مواقع الحوادث، يمكن تقليل الخطر على الطرق وتحسين الاستجابة الطبية في الوقت المناسب.