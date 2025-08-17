تحقيق الضمان الصحي للجودة والكفاءة: نموذج رائد يحدث تحولاً نوعياً في الرعاية الصحية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحقق الضمان الصحي نموذجًا جديدًا لرعاية الصحة

أكد مجلس الضمان الصحي أن تبني نموذج الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة يمثل خطوة محورية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق نتائج ملموسة على صعيد صحة الفرد والمجتمع.

التركيز على الفرد

وأوضح المجلس أن هذا النموذج يضع صحة المستفيد في المقام الأول، ويمنحه قيمة فعلية مقابل كل خدمة يتلقاها، كما يساعد مقدمي الخدمة على التركيز بشكل أكبر على تحسين النتائج الصحية وتطوير أساليب الرعاية.

رفع مستوى الكفاءة

وأشار المجلس إلى أن تطبيق هذا النموذج يسهم في رفع مستوى الكفاءة في القطاع الصحي بشكل عام، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد بما يحقق الاستدامة وجودة الخدمة.

تحقيق أهداف التحول

يأتي ذلك في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أهداف التحول في القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.