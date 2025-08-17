“المرشد” يدعو لزيادة عدد فروع التوزيع ومراكز الصيانة في المملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المرشد: ضرورة زيادة فروع التوزيع ومراكز الصيانة في المملكة

يشدد الكاتب محمد المرشد على أهمية زيادة عدد مراكز الصيانة لشركات السيارات التي تبيع كميات كبيرة في الرياض، مُشيرًا إلى تفضيل تصريف الكمية على خدمة ما بعد البيع. ويدعو إلى ربط زيادة فروع توزيع المنتجات للوكالات التجارية بزيادة عدد مراكز الصيانة.

في مقال نُشر في صحيفة “اليوم” بعنوان “زيادة الفروع والمبيعات مربوطة بالصيانة”، يحذر المرشد من تقليل عدد مراكز الصيانة وتأثير ذلك على جودة الخدمة وتأخيرها، مما يجعل المستهلك يلجأ إلى فنيين غير متخصصين.

ويُشير المرشد إلى تجربة إيجابية لوكالة سيارات في المملكة حيث أنشأت مراكز متخصصة للمشاكل المعقدة ومراكز صغيرة في محطات البنزين للصيانة البسيطة، ما ساهم في توفير راحة للمستخدمين.

ويختتم المقال بمقترح بربط زيادة الفروع بعدد المبيعات بزيادة مراكز الصيانة، لضمان تغطية كاملة للخدمة دون التساهل في الجودة.