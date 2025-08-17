شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن فضل العلم وأهله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة يوم الجمعة الموافق 28 / 2 / 1447هـ، للحديث عن فضل العلم وأهله، والمسؤولية المشتركة بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد معاليه في توجيهه على أهمية استثمار منبر الجمعة في تعزيز القيم التربوية، وبث روح الانضباط والاجتهاد في نفوس الطلاب، والتأكيد على دور المؤسسات التربوية والتعليمية في بناء الإنسان الصالح.

وتضمن التوجيه عددًا من المحاور الأساسية، أبرزها: بيان فضل طلب العلم وأثره في بناء الفرد والمجتمع، مستشهدًا بقول الله تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)، وقوله سبحانه: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)، وبحديث النبي ﷺ: (من سلَكَ طريقاً يلتمس فيهِ علماً سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة).

وكما حث التوجيه الطلاب على الاجتهاد وحسن استثمار الوقت والانضباط في طلب العلم، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: (احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز)، إضافة إلى تذكير المعلمين برسالتهم العظيمة ودورهم في غرس القيم ونقل العلم، استنادًا إلى الحديث الشريف: (إن الله وملائكته، وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير).

وشدد معالي الوزير على مسؤولية الأسرة في متابعة الأبناء وتوفير البيئة المناسبة لهم، اقتداءً بحديث النبي ﷺ: (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)، داعيًا إلى تكامل الأدوار بين البيت والمدرسة والمجتمع في صناعة جيل واعٍ متعلم.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على تفعيل دور المنابر في التوعية والإرشاد، بما يعزز القيم الإسلامية والتربوية، ويسهم في دعم العملية التعليمية في المملكة.

