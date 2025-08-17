مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ حياة معمر في التاسعة والتسعين من عمره بعد إصابته بجلطة قلبية حادة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينجح في إنقاذ حياة معمر يبلغ من العمر أكثر من 100 عام، بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة.

تمكن فريق طبي بقيادة الدكتور أيمن باسرده، استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، من فتح الانسداد واستعادة التروية الطبيعية للقلب بنجاح خلال وقت قصير بعد وصول المريض إلى قسم الطوارئ.

بعد تلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات اللازمة، تم تشخيص المريض بجلطة حادة ونقله على الفور إلى القسطرة القلبية للعلاج الطارئ.

بفضل العناية المركزة والعلاج الفعال، تمت استعادة سلامة عضلة القلب وتماثل المريض للشفاء بشكل كامل.

يتميز مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي بمجهزاته المتقدمة وفريقه الطبي المتميز، مما يساعدهم على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية وإنقاذ الأرواح بفعالية.

ويضم المستشفى أحدث التقنيات الطبية والأجهزة الحديثة لمتابعة حالة المرضى وتقديم العلاج اللازم في الوقت المناسب، مما يجعله مركزا طبيا متكاملا للرعاية الصحية.