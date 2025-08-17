إسبانيا تواجه تحدي 20 حريقاً غابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تكافح السلطات الإسبانية لاحتواء 20 حريق غابات في أنحاء البلاد

تعمل السلطات الإسبانية على مكافحة 20 حريقًا غابات في أنحاء البلاد وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد. وقد أعلنت الحكومة عن نشر 500 جندي إضافي من وحدة الطوارئ العسكرية لدعم جهود مكافحة الحرائق.

حرائق هائلة في جاليسيا بشمال غرب إسبانيا

تسببت عدة حرائق مجتمعة في منطقة جاليسيا بشمال غرب إسبانيا في اندلاع حريق هائل، مما دفع السلطات إلى إغلاق الطرق السريعة وتعليق خدمات السكك الحديدية المؤدية إلى المنطقة.

درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية

توقعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق اليوم، مما يزيد من صعوبة الحرب ضد الحرائق.

تعزيزات عسكرية واعتقالات

أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث في مؤتمر صحفي زيادة التعزيزات العسكرية لمواجهة التحديات المتزايدة وارتفاع عدد الجنود المنتشرين في أنحاء البلاد إلى 1900 جندي. وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن 27 شخصًا تم اعتقالهم بسبب تورطهم في إضرام الحرائق عمدًا، بينما يخضع 92 آخرين للتحقيق.

موسم حرائق غابات سيء في جنوب أوروبا

يشهد جنوب أوروبا واحدًا من أسوأ مواسم حرائق الغابات منذ عقدين من الزمن، وتعتبر إسبانيا من بين الدول الأكثر تضررًا.