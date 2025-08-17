تدشّن الأهلي تدريباته في هونغ كونغ استعدادًا لكأس السوبر السعودي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فريق الأهلي يبدأ تدريباته في هونغ كونغ استعدادًا لكأس السوبر السعودي

أجرى فريق الأهلي الأول لكرة القدم أولى تدريباته في هونغ كونغ بعد وصوله إلى المدينة الصينية بعد رحلة طويلة استغرقت 10 ساعات. قاد المدير الفني الألماني ماتياس يايسله التدريبات التي تضمنت تمارين استرجاعية وتمارين بدنية وتكتيكية، بهدف تجنب الإرهاق قبل مواجهة القادسية.

من المقرر أن يستمر الفريق في التدريبات غدًا الاثنين، مع التركيز على الجوانب البدنية والفنية لرفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق بين اللاعبين قبل مباراة القادسية. وسيتم تطبيق النهج التكتيكي الذي سيتبع في المباراة القادمة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بالقادسية في مباراة ثانية من دور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي 2025 يوم الأربعاء المقبل على ملعب هونغ كونغ. وسيتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد والنصر في المباراة النهائية التي ستقام يوم السبت الموافق 23 أغسطس على نفس الملعب.