الرئيس الأوكراني يعلن جاهزية بلاده للتفاوض على تسويات إقليمية لإنهاء الصراع مع روسيا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الرئيس الأوكراني يعلن عن جاهزية بلاده للتفاوض على اتفاق سلام مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على استعداد بلاده للبحث عن تسويات إقليمية تنهي الحرب مع روسيا، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، حيث أعلن عن استعداده لعقد اجتماع ثلاثي يضم الرؤساء الأوكراني والروسي والأمريكي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأشار زيلينسكي إلى أنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع بين البلدين.

يأتي هذا التطور في إطار جهود دولية لحل الأزمة الأوكرانية وإعادة السلام إلى المنطقة، وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق يلبي مطالب الطرفين ويضع حدا للصراع المستمر منذ فترة طويلة.