تصريح لتسويق جهاز طبي جراحي مصمم من قبل كفاءات سعودية في مجال الغذاء والدواء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الهيئة العامة للغذاء والدواء توافق على تسويق جهاز طبي جراحي سعودي الصنع

أعطت الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقتها النهائية لتسويق جهاز طبي جراحي تم تصميمه وتطويره بأيدي سعودية، وهذه الخطوة تعد الأولى من نوعها في دعم الابتكار المحلي في مجال الرعاية الصحية.

وأوضحت الهيئة أن الجهاز قد اجتاز جميع الاختبارات الضرورية وتم اعتماده لتلبية معايير السلامة والكفاءة العالمية، مما يمهد الطريق لاستخدامه في المستشفيات والمراكز الطبية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

من المتوقع أن يلعب هذا الإنجاز دورًا حيويًا في تعزيز الصناعة الوطنية للأجهزة الطبية، وتعزيز قدرات الكفاءات السعودية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للبحث والتطوير في مجال الطب.

هذه الخطوة تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تعزيز قطاع الصحة ودعم الابتكار والتطوير في هذا المجال المهم.