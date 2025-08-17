تدشّن جمعية “خيرات” حسابها على تطبيق “توكلنا” لتعزيز الحفاظ على النعم والحد من الهدر الغذائي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جمعية “خيرات” تدشّن حسابها عبر تطبيق “توكلنا” لتعزيز حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي

في خطوة تعكس التزامها بالتحول الرقمي، دشنت جمعية خيرات لحفظ النعمة حسابها عبر تطبيق “توكلنا”، لتكون نافذة رقمية فاعلة تمكّن المستخدمين من متابعة أنشطة الجمعية والمشاركة في مبادرات حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي.

رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذة حصة الشنيفي أكدت أن المجلس يولي أهمية بالغة لتطوير أعمال الجمعية ومواكبة متطلبات العصر، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأضافت أن وجود حساب للجمعية في “توكلنا” يُجسّد استثمار الوسائل التقنية الحديثة لتعزيز رسالتها، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

الشنيفي قدمت شكرها لمنصة “توكلنا” على إتاحة هذه النافذة، التي تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية حفظ النعمة، متمنية أن تحقق المبادرة أهدافها في نشر ثقافة الاستدامة الغذائية.

يُذكر أن جمعية خيرات، التي تأسست عام 2015 بالرياض، تُعد من الجمعيات الرائدة في مجال حفظ فائض الطعام الصالح من المناسبات والمطاعم والفنادق والمنازل. ونجحت خلال عام 2024 في توزيع نحو 5 ملايين وجبة غذائية على الأسر المحتاجة، كما تعمل عبر برامجها ومبادراتها مثل “لنحفظها” على نشر ثقافة حفظ النعمة وتعزيز دور التطوع والمسؤولية المجتمعية.