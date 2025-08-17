اخبار السعوديه

ترحيب جامعة جازان بكلية الأعمال لتقديم خطط استراتيجية للعام الجديد

0 نشر
0 تبليغ

ترحيب جامعة جازان بكلية الأعمال لتقديم خطط استراتيجية للعام الجديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جامعة جازان تستعرض الخطط الاستراتيجية للعام الجامعي الجديد في “لقاء ترحيبي” بكلية الأعمال

نظّمت كلية الأعمال بجامعة جازان لقاء ترحيبي سنويًا لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية بحضور عميد الكلية الدكتور نايف بن منصور مذكور، استعدادًا للعام الجامعي 1447هـ.

في كلمته، أكد العميد على أهمية التكامل والعمل الجماعي لتطوير الأداء الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية محفزة، مشيرًا إلى أن الطلبة المستجدين يمثلون أولوية قصوى للكلية من خلال تعريفهم برسالتها وأنظمتها.

وأوضح أن الكلية تعمل على مواءمة مبادراتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصًا في مجالات الإدارة والأعمال وريادة الأعمال، مع تعزيز الأنشطة البحثية وبناء شراكات مع القطاعين العام والخاص.

انتهى اللقاء بجلسة حوارية لتبادل الآراء والمقترحات الداعمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للكلية والجامعة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا