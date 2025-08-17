قنصل السودان بجدة يطلق برنامج عودة رعاياه الطوعية في المملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - القنصل السوداني بجدة يطلق برنامج العودة الطوعية للمواطنين في المملكة

دشن السفير كمال علي عثمان طه، القنصل العام لجمهورية السودان في جدة، برنامج العودة الطوعية للمواطنين السودانيين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحرب التي تشهدها.

في حفل تدشين البرنامج، أشاد القنصل بالدور الإيجابي الذي قامت به المملكة في تسهيل عودة أبناء الجالية السودانية منذ بداية الأزمة، مشيدًا بمساهمة شركات النقل الجوي والبحري وأفراد الجالية في دعم هذه المبادرة وتسهيل عملية العودة.

وأكد السفير أن هذه الخطوة تعكس روح التضامن والتعاون بين أفراد الوطن، مشددًا على أهمية عودة السودانيين في هذا الوقت الحرج بعد تأمين العاصمة الخرطوم واستئناف الأنشطة الحكومية.

وفي ختام كلمته، نقل السفير رسالة أمل وتفاؤل لأبناء السودان، داعيًا إياهم إلى التعاون والعمل المشترك من أجل إعادة بناء الوطن وتحقيق الاستقرار والتنمية.