غياب 5 لاعبين في مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد في بطولة “السوبر”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في تطور مهم، يفتقد فريق النصر الأول لكرة القدم خمسة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025، المقرر إقامتها في هونغ كونغ يوم الثلاثاء المقبل.

يغيب عن النصر كل من سالم النجدي لعدم الجاهزية، والثنائي إيميرك لابورت وأوتافيو اللذان تم استبعادهما من قائمة الفريق.

على الجانب الآخر، يفتقد الاتحاد خدمات الحارس رايكوفيتش واللاعب حسن كادش، بسبب الإصابة واستمرار برنامجهما التأهيلي.

يُشار إلى أن الفائز من مواجهة النصر والاتحاد سيواجه المتأهل من لقاء الأهلي والقادسية على لقب كأس السوبر السعودي 2025.

