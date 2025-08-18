شكرا لقرائتكم خبر المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة ويصلون إلى المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ45، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، مكة المكرمة متجهين إلى المدينة المنورة، عقب انتهاء التصفيات النهائية للمسابقة التي استمرت 6 أيام متواصلة، وتنافس فيها 179 متسابقا يمثلون 128 دولة من مختلف قارات العالم.

وأعدت الوزارة برنامجا متكاملا للمشاركين في رحلتهم إلى المدينة المنورة، يتضمن زيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -، وأداء الصلاة في الروضة الشريفة، ويشمل البرنامج زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومسجد قباء لأداء ركعتين اقتداء بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فضلا عن زيارة جبل أحد ومقبرة الشهداء وعدد من المتاحف والمعالم التاريخية التي تزخر بها المدينة المنورة.

وتقدم الوزارة مختلف الخدمات اللوجستية والتنظيمية لضمان راحة المشاركين، وقامت اللجان العاملة بمتابعة تنقلاتهم، وتسهيل إجراءاتهم، وتسخير جميع السبل التي تضمن أداء برنامجهم في أجواء إيمانية ميسرة، وبذل العاملون جهودا متواصلة في خدمة المتسابقين وضيوف المسابقة، تأكيدا على عناية المملكة بضيوفها وحرصها على إنجاح هذا الحدث.

يذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة اختتمت في رحاب المسجد الحرام وسط تنافس بين المتسابقين، على أن يتم تكريم الفائزين في الحفل الختامي الكبير الذي سيقام في المسجد الحرام.

يذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة اختتمت في رحاب المسجد الحرام، على أن يكرم الفائزون في الحفل الختامي الذي سيقام بالمسجد الحرام خلال الأيام المقبلة.