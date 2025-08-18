شكرا لقرائتكم خبر جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد تسجيل جداول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ خلال المدة من الأحد 23 - 29 صفر 1447هـ من خلال البوابة الالكترونية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد تسجيل جداول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ خلال المدة من الأحد 23 - 29 صفر 1447هـ من خلال البوابة الالكترونية. وأوضحت الجامعة أن المواعيد للأرقام الجامعية 442 فما قبل سوف تكون يومي الأحد والاثنين 23 - 24 صفر، والثلاثاء 25 صفر الأرقام الجامعية 443 فما قبل، وحددت يوم الأربعاء 26 صفر 444 وما قبل، والخميس 27 صفر 445 فما قبل، وتحديد يومي الجمعية للأرقام 446، بالإضافة إلى الدفعات السابقة، والأرقام 4479 للمحولين لجامعة الباحة من جامعات أخرى، وسيتم تسجيل جداول الطلاب والطالبات المستجدين للعام الجامعي 1447هـ آليا وسيتم إشعارهم ببيانات الدخول على البوابة الالكترونية عن طريق رسائل نصية دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة. وشددت الجامعة على ضرورة التقيد بالمواعيد الموضحة لتسجيل المواد الدراسية.

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.