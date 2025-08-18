شكرا لقرائتكم خبر 400 ألف مستفيدة من برامج وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الوكالة المساعدة للشؤون النسائية برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال محرم، حزمة من البرامج القرآنية والإرشادية والتطوعية، تضمنت مبادرات نوعية وبرامج إثرائية، استفادت منها أعداد كبيرة من القاصدات والزائرات، في إطار مواصلة الارتقاء بالخدمات النسائية في رحاب المسجد الحرام.

وأظهرت الإحصائية الشهرية أن الحلقات القرآنية احتضنت 44,517 مستفيدة، فيما جذبت المبادرات التطوعية 4,084 مشاركة، ووصل عدد المستفيدات من خدمة إجابة السائلات إلى 999 مستفيدة، في حين شهدت برامج التوجيه والإرشاد الديني إقبالا واسعا بلغ 351,514 مستفيدة.

وتأتي هذه الجهود بدعم من رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي يولي اهتماما خاصا بتطوير الخدمات النسائية لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق تجربة إيمانية متميزة لضيوف الرحمن.