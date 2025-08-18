شكرا لقرائتكم خبر جامعة بيشة تمكن طلابها من مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت جامعة بيشة ممثلة في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برنامج «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، وذلك ضمن مبادرة خدمة المجتمع تجسيدا لدورها في المسؤولية المجتمعية.

واستمر البرنامج يومين، وتناول مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي وأهميته، بصفته أداة متقدمة لا تقتصر على تحليل البيانات، بل تمثل محركا للإبداع والابتكار، وتفتح آفاقا واسعة للتطوير في مختلف المجالات.

وتضمن البرنامج استعراض طرق استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عدد من المجالات، والتعريف بأبرز التطبيقات والأدوات الشائعة والمتقدمة في هذا المجال، مع تقديم نماذج عملية تعزز استيعاب المفاهيم بشكل تطبيقي.

وشهد البرنامج مشاركة أكثر من 70 طالبا وطالبة من التعليم العام والجامعي وأفراد المجتمع المحلي، بهدف تنمية مهاراتهم الرقمية وتأهيلهم لمستقبل تقني واعد، من خلال تدريبهم على مشاريع تطبيقية واقعية تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.