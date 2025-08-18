شكرا لقرائتكم خبر علماء وباحثون من «كاوست» يقودون جهدا عالميا للتصدي لتدهور الأراضي وتعزيز الأمن الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قادت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، فريقا عالميا لوضع استراتيجيات عملية للحكومات بهدف وقف تدهور الأراضي وضمان الإمدادات المستدامة للغذاء.

وتعاونت «كاوست» في هذه الدراسة الدولية الجديدة مع علماء من 5 قارات، من بينهم أعضاء في «مجتمع أيون»، وممثلون عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، لتقديم خارطة طريق تعكس مسار التدهور المتسارع للأراضي، الذي يهدد الأمنين الغذائي والمائي، فضلا عن الاستقرار الاجتماعي، والتنوع الحيوي.

ونشرت الدراسة في دورية نيتشر (Nature)، حيث حددت 3 إجراءات رئيسية يمكن أن تغير المسار بحلول 2050، وهي: زيادة إنتاج واستهلاك الغذاء من البحر، وخفض هدر الغذاء بنسبة 75%، واستعادة 50% من الأراضي المتدهورة.

ويهدر سنويا ثلث الغذاء المنتج عالميا، بما تتجاوز قيمته تريليون دولار أمريكي. وبحسب تحليل جديد للبيانات القائمة، تستهلك الزراعة حاليا 34% من الأراضي الخالية من الجليد، وإذا استمر هذا الاتجاه، فستصل النسبة إلى 42% بحلول 2050.

ويقترح العلماء إجراءات مباشرة، مثل تعديل الحوافز الاقتصادية، وتشجيع التبرع بالغذاء، والترويج لحصص وجبات أصغر في المطاعم، وهي خطوات من شأنها - إذا طبقت - توفير نحو 13.4 مليون كلم2 من الأراضي.

وفي شأن توسيع إنتاج المأكولات البحرية المستدامة، تسلط الدراسة الضوء على أن تبني سياسات وتشريعات داعمة للاستزراع المائي سيخفف الضغط على الأراضي، ويحد من إزالة الغابات، ويعد الاستزراع المستدام للأحياء البحرية خيارا عمليا يمكنه زيادة إنتاج الغذاء بشكل ملحوظ، مع الإسهام في جهود استعادة الأراضي.

وتقدر المساحة التي يمكن الحفاظ عليها عبر هذه السياسات بـ17.1 مليون كلم 2، وهو ما يعادل، عند جمعه مع الأراضي التي ستوفر نتيجة خفض هدر الغذاء، مساحة إجمالية تقارب مساحة قارة أفريقيا.

أما دعم الإدارة المستدامة للأراضي، فتشكل المزارع الصغيرة، أو العائلية أكثر من 90% من المزارع حول العالم، وكثير منها يطبق بالفعل ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، حيث تؤكد الدراسة أهمية تبني سياسات تمكن هذه المزارع من زيادة إنتاجها وتحسين الوصول إلى تقنيات الزراعة المستدامة، بما يحقق استعادة الأراضي، ويحافظ في الوقت نفسه على سبل عيش الأسر الزراعية.

وأكد العلماء المشاركون، أن جميع هذه الحلول قابلة للتنفيذ، حيث قال أستاذ كاوست المتخصص عالميا في تدهور الأراضي والمؤلف الرئيس للدراسة البروفيسور فرناندو مايستري «من خلال إعادة تشكيل النظم الغذائية، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتسخير إمكانات المأكولات البحرية المستدامة، وتعزيز التعاون بين الدول والقطاعات، يمكننا أن نعكس مسار التدهور، ونعيد للأرض عافيتها».