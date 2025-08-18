شكرا لقرائتكم خبر اجتماع تنسيقي بالقصيم لتطبيق الأساليب السليمة في التخلص من المخلفات الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم الاجتماع التنسيقي الأول للتخلص الآمن من مخلفات المزارع، بإحدى المزارع في محافظة عيون الجواء، كنموذج رائد في تطبيق الممارسات البيئية السليمة للتعامل مع المخلفات الزراعية.

وشارك في الاجتماع ممثلون من الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعات المعنية وتوحيد الجهود في هذا المجال.

وتضمن البرنامج جولة ميدانية على موقع يضم أكثر من 1300 مزرعة و40 مشروعا زراعيا متنوعا بين النشاطين النباتي والحيواني، للاطلاع على آليات التخلص من المخلفات الزراعية وفق المعايير البيئية المعتمدة.

وكشفت الجولة عن بلوغ نسبة التخلص السليم من النفايات الزراعية في الموقع 95%، في مؤشر يعكس ارتفاع وعي المزارعين بالمنطقة بأهمية الالتزام بالأساليب الصحيحة والحد من الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن الممارسات الخاطئة.