شكرا لقرائتكم خبر «سفراء الزراعة» يطلعون على تجربة إنتاج العطور في أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار فريق مبادرة «سفراء الزراعة 2025» التي أطلقها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير أمس، مزرعة الورد بمدينة أبها، التي تعد من أكبر المزارع المتخصصة في زراعة الورود وإنتاج العطور في المنطقة.

واطلع الفريق خلال الزيارة على تجربة المزرعة التي تمتد على مساحة 250 ألف متر مربع، وتعود بدايتها إلى عام 1409هـ، وشهدت منذ ذلك الحين تطويرا متدرجا حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة من الإنتاج، وتضم المزرعة عددا كبيرا من أنواع الورود والزهور، وتنتج عطورا فاخرة عالية الجودة، وتعد متنفسا طبيعيا للزوار.

واستقبلت المزرعة خلال السنوات العشر الماضية أكثر من مليون زائر من داخل المملكة وخارجها، بفضل موقعها المميز وطبيعتها الخلابة، إلى جانب التجربة التفاعلية التي تتيحها لمرتاديها.

وتأتي هذه الزيارة ثالث محطات المبادرة، بعد زيارة مزرعة البن للمزارع لاحق الحنيشي في ريدة، وكوخ العسل بمحافظة رجال ألمع، وتهدف المبادرة إلى التعريف بالميز النسبية الزراعية في منطقة عسير، وإبراز جهود المزارعين والمزارع الريفية، ودعم القطاع الزراعي بالمنطقة.