شكرا لقرائتكم خبر Saudi Wood Expo يستعد للانطلاق في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد قطاع البناء المزدهر في السعودية، المدعوم بأكثر من 1.25 تريليون دولار من المشاريع الحالية و المستقبلية، ارتفاعا حادا في الطلب على حلول الأخشاب والأعمال الخشبية في المشروعات التجارية والسكنية (المصدر: (Knight Frank.

يشهد السوق السعودي طلبا غير مسبوق على المواد الخشبية عالية الجودة ومعدات التصنيع في ظل المشاريع الضخمة مثل الدرعية Diriyah، القدية Al-Qiddiya، البحر الأحمر Red Sea Project، الرياض إكسبو 2030 Expo 2030 Riyadh، حديقة الملك سلمان King Salman Park، المربع الجديد New Murabba و المكعب The Mukaab.

ومع هذا الطلب المتزايد، يعود معرض Saudi Wood Expo إلى مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC) في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025م.

سيقام المعرض بتنظيم من شركة دي إم جي إيفنتس dmg events وبدعم من Big 5 Construct Saudi، ويعد أكبر وأهم تجمع للمتخصصين في صناعة الأخشاب والأعمال الخشبية بالمملكة، حيث يجمع المصنعين والموردين والمعماريين والمصممين والمقاولين من جميع أنحاء العالم.

يضم المعرض عروضا حصرية، وإطلاق منتجات دولية، ويحظى بدعم استراتيجي من شركاء وجمعيات رئيسية مثل Quebec Wood Export Bureau، American Hardwood Export Council، American Softwoods و Malaysian Timber Council وغيرها. ويتيح معرض Saudi Wood Expo فرصا من شأنها إعادة تشكيل عملية اتخاذ القرار في القطاع.

كما سيعرض أبرز العلامات التجارية بما في ذلك جوماكو، شركة الأخشاب العاليمة، Proadec و Salco Laminates أكثر من 3,500 منتج وحل مبتكر من أكثر من 30 دولة. كما يضم المعرض أجنحة دولية من كل من كندا، الصين، مصر، إيطاليا، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتعليقا على الحدث، قال محمد كازي، نائب الرئيس الأول، لفعاليات البناء والتشييد، دي إم جي إيفنتس «يعتبر معرض Saudi Wood Expo منصة استراتيجية تدعم طموحات المملكة من خلال ربط المشترين الجادين بالموردين والمصنعين الدوليين المبتكرين من 1 إلى 3 سبتمبر 2025م.

مع تسريع مشاريع رؤية 2030 للتنمية والتوسع العمراني، يزداد الطلب على حلول خشبية مستدامة وعالية الأداء. يتيح هذا الحدث للمشاركين الوصول إلى أحدث التقنيات وتأسيس شراكات من شأنها تشكيل مستقبل البناء والتصنيع في المنطقة. وكونه يقام في بداية التقويم السنوي للصناعة، يضع معرض Saudi Wood Expo الأساس للصفقات والشراكات وإطلاق المنتجات خلال العام، لضمان استفادة المشاركين من ميزة الوصول المبكر إلى السوق».

سوق مزدهر بمعايير متصاعدة

تعد المملكة من أكبر مستوردي الأخشاب وآلات الخشب والأعمال الخشبية في الشرق الأوسط، حيث يقدر حجم القطاع بحوالي مليار دولار في 2025 ( المصدر: Statista). وتأتي حصة كبيرة من الواردات من الصين، الولايات المتحدة، فنلندا وتايلاند، مع زيادة الطلب مدفوعة بالتوسع في المشروعات السكنية، مناطق الضيافة، البنى التحتية متعددة الاستخدامات وأعمال التشطيب (المصدر: (World Bank WITS Data كما أدى التركيز المتزايد على المواد الصديقة للبيئة والحصول على الأخشاب المعتمدة إلى تحويل سلاسل الإمداد، حيث تبحث الشركات عن حلول تلبي المعايير التجارية والبيئية معا.

يستجيب معرض Saudi Wood Expo لهذا الطلب من خلال عرض أكثر من 3,500 منتج وحل مبتكر، تشمل الأخشاب، الخشب الصلب، الخشب اللين، المركبات الخشبية، الصفائح المصفحّة، تقليم الحواف، آلات الخشب، الأدوات الكهربائية، الطلاءات، المواد اللاصقة، الأرضيات، التكسية، والأبواب والنوافذ الجاهزة.

خبرات محلية ودولية في دائرة الضوء

تماشيا مع خطط المملكة للتنويع ودعم التصنيع المحلي، يوفر معرض Saudi Wood Expo منصة للشركات لاستكشاف فرص الإنتاج واستراتيجيات التوريد المحلي باستخدام تقنيات دولية تعزز جودة البناء ومرونة التصميم.

يعد معرض Saudi Wood Expo أكبر حدث مخصص للأخشاب والأعمال الخشبية في المملكة، ويغطي كامل سلسلة القيمة للقطاع. وقد تم ترشيح نسخة 2024 لجائزة أفضل معرض تحت مساحة 10,000 م2 ضمن حفل جوائز السعودية للفعاليات 2025، ما يعكس التأثير المتزايد للمعرض ويعزز مكانته كمنصة موثوقة للمهنيين في صناعة الأخشاب في المملكة.

التسجيل الآن مفتوح، والحضور مجاني لجميع المهنيين المؤهلين في الصناعة، بشرط أن لا يقل عمر الزائر عن 18 عاما.

من بين العارضين البارزين في المعرض: