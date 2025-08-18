شكرا لقرائتكم خبر اختتام هاكاثون «عسير تبتكر 2025 » وتتويج الفرق الفائزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت مساء السبت، فعاليات «هاكاثون عسير تبتكر 2025»، الذي نظمته هيئة تطوير منطقة عسير، بالشراكة مع جامعة الملك خالد، والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة أكثر من 30 فريقا من المبتكرين ورواد الأعمال وطلاب الجامعات والمدارس من مختلف مناطق المملكة.

وشهدت الفعاليات على مدى 3 أيام في مركز المعارض بالجامعة، منافسة قوية قدّمت خلالها حلولا تقنية ونماذج أولية في 5 مسارات رئيسية هي: الاستثمار، النقل والبنية التحتية، الاستوديو التصميمي، السياحة الذكية، والاستدامة البيئية.

وفي ختام المنافسات، جرى إعلان أسماء الفرق الفائزة، حيث حصد في مسار الاستثمار المركز الأول مشروع AsirX، فيما جاء فريق يمناك ثانيا، وفريق فكتك ثالثا. أما في مسار النقل والبنية التحتية، فقد نال فريق مسير المركز الأول مع احتضان مشروعه في «كود»، وحل فريق عين أبها ثانيا، وفريق مساران ثالثا.

وحقق فريق رهوة المركز الأول في مسار الاستوديو التصميمي، يليه فريق رواسي عسير في المركز الثاني، ثم معمار السعودية في المركز الثالث، بينما تميز في مسار السياحة الذكية فريق رواء الذي خطف المركز الأول، وحل فريق ختام عسير ثانيا، وفريق 1 بلس + ثالثا، وفي مسار الاستدامة البيئية فاز فريق نبتار بالمركز الأول، وفريق سدر ثانيا، وخصب ثالثا.

وبلغ إجمالي الجوائز 450,000 ريال، إضافة إلى احتضان مركز ريادة الأعمال الرقمية «كود» للابتكارات التي حققت المراكز الأولى في مسارات الهاكاثون الخمسة.

وشارك في دعم وتنظيم الهاكاثون عدد من الجهات الحكومية والخاصة، من أبرزها وزارة الاستثمار عبر مبادرة «المنطقة عسل»، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والحياة EVC (الراعي الاستراتيجي)، إلى جانب رمز ومنشآت كشركاء داعمين للابتكار وريادة الأعمال.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير المهندس هاشم بن عبدالله الدباغ، أن الهاكاثون يمثل خطوة نوعية في تمكين الشباب وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مضيفا أن النتائج التي تحققت تعكس الطاقات الإبداعية الكبيرة لدى أبناء وبنات الوطن، وتنسجم مع مستهدفات استراتيجية «قمم وشيم» ورؤية المملكة 2030، لجعل عسير وجهة عالمية للعيش والاستثمار والسياحة.