شكرا لقرائتكم خبر ختام ماراثون الطائف الصحي بمشاركة 1500 متسابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس، فعاليات ماراثون الطائف الصحي، الذي انطلق برعاية الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.

ونظمت الفعالية بمشاركة فاعلة من صحة الطائف، ووزارة الرياضة، وتجمع الطائف الصحي، وأمانة الطائف، وجامعة الطائف، ونادي مسافات، والاتحاد السعودي لألعاب القوى، ضمن فعاليات موسم صيف الطائف.

وشهد الماراثون مشاركة 1500 متسابق بمسافات تصل إلى 21 كيلا، تنافسوا في أجواء رياضية مفعمة بالحماس، بهدف تعزيز ثقافة النشاط البدني والوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.