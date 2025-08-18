شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة تناقش أساليب تطوير الكفاءات القيادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة يوم الخميس، ورشة عمل تحت عنوان «تطوير الكفاءات القيادية» لرجال الاقتصاد والمال، بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية القيادية وبناء فرق متكاملة وعالية الأداء، مستهدفة شركات القطاع الخاص، أتاحت خلالها للمشاركين أدوات عملية لرفع مستوى جاهزيتهم التنفيذية، ليكونوا قادة اقتصاديين مؤثرين وملهمين باختلاف مواقعهم القيادية.

واستعرضت الورشة أدوات علمية ومهارية تسهم في رفع كفاءتهم التنفيذية، وتعزز فهمهم لأبعاد القيادة المؤثرة المرتكزة على المبادئ والقيم كونها أساسا لصياغة نماذج قيادية أكثر تأثيرا في بيئة العمل في المنشآت الاقتصادية والمالية في خطوة لتمكين قادة المستقبل.

وتناول المتحدثون في الورشة أهمية تطوير الكفاءات القيادية لرجال الاقتصاد والمال، من خلال التركيز على اكتساب مهارات القيادة الإدارية الفعالة، وتطوير الوعي الذاتي، وتحسين مهارات التواصل، وتعزيز ثقافة الابتكار والتعاون، والقدرة على إدارة التغيير، إضافة إلى فهم عميق للبيئة الاقتصادية والمالية، مشددين على أهمية استيعاب مبادئ القيادة الفعالة في بيئة العمل، ودمجها بذكاء مع الجانب الإنساني للقيادة، من خلال التأكيد للقيم والمبادئ الأخلاقية بوصفها عنصرا جوهريا في بناء الشخصية القيادية.