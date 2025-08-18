شكرا لقرائتكم خبر Twisted Minds يحقق ثالث ألقاب المملكة في كأس العالم للرياضات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضاف الفريق السعودي Twisted Minds إنجازا جديدا للرياضة الالكترونية في المملكة، بعد تتويجه اليوم بلقب بطولة PUBG: Battleground، ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، ليمنح المملكة لقبها الثالث في البطولة العالمية.

ونجح الفريق في حصد المركز الأول وجائزة مالية قدرها 661 ألف دولار، إضافة إلى 1000 نقطة في ترتيب الأندية، وجاء فريق Gen.G Esports الكوري الجنوبي في المركز الثاني بجائزة بلغت 302 ألف دولار و750 نقطة، يليه فريق Team Falcons السعودي في المركز الثالث بجائزة قيمتها 208 آلاف دولار و500 نقطة، وفريق The Expendables الفيتنامي في المركز الرابع بجائزة مالية قدرها 141 ألف دولار و300 نقطة.

وجرى تتويج الفريق الفائز في صالة ألعاب stc، بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية.