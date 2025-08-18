شكرا لمتابعة خبر عن حداد سعودي يحافظ على مهنة الأجداد منذ 35 عاماً بالقطيف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بين لهيب النار وصلابة الحديد، يواصل عبدالعظيم محمد الجنبي، الحداد السعودي في محافظة القطيف، ممارسة شغفه بمهنة الحدادة التي ورثها عن والده وجده، محافظًا على أصالة هذه الحرفة وفنونها منذ أكثر من 35 عامًا.

ويقول الجنبي: ” ورثت مهنة الحدادة أباً عن جد، وكان عندي شغف كبير بها، لأنه من دون شغف ما تقدر تتقنها، فهي مهنة صعبة وشاقة بسبب الحرارة العالية، ولا يتحملها إلا من يحبها” .

وأضاف : “نحن ننتج أدوات زراعية وبحرية متعددة مثل عمود العتلة، والفأس، والمسحة، والمحيش، والبورات الخاصة بالبحر، هذه الصناعات لازمتنا منذ أجيال، والحمد لله ما زلنا مستمرين فيها “.

ورغم قسوة الأجواء، أكد الجنبي أن الشغف يدفعه للاستمرار قائلاً: “الجو حار ودرجة الحرارة تصل إلى 50، ومع ذلك أستمتع في العمل وطق الحديد، بل إذا جلست في البيت أشعر أنني بحاجة للحركة، تعودنا على الحرارة والتكييف لا يغرينا، المهم أن نواصل في سبيل حب هذه المهنة وإتقانها”.