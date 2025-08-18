شكرا لقرائتكم خبر «غابة العجائب» تجربة استثنائية في موسم جدة تجمع الترفيه والمعرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتألق منطقة «غابة العجائب» إحدى أبرز الوجهات العائلية الأكثر جذبا في موسم جدة 2025، الذي يقام هذا العام تحت شعار «جدة غير»، مقدمة تجربة ترفيهية فريدة مستوحاة من عالم الغابات والحيوانات، وتمنح الزوار رحلة تفاعلية تحاكي أجواء الطبيعة البرية، وتجمع بين الترفيه والاستكشاف والمعرفة في أجواء آمنة ومشوقة.

وتستقطب «غابة العجائب» أعدادا كبيرة من الزوار يوميا منذ انطلاقة الموسم، مستفيدة من موقعها المميز المقابل لمنطقة «سيتي ووك»، وامتدادها على مساحة مغلقة ومكيفة تتجاوز 7,500 م2، صممت بأسلوب بصري يحاكي أجواء الغابات الطبيعية، ما يضفي طابعا واقعيا يثير دهشة الزائر منذ اللحظة الأولى.

وحتى 30 أغسطس الحالي، يعيش الزوار من مختلف الأعمار تجربة غامرة بين 16 منطقة ترفيهية مستوحاة من الحياة البرية، تجمع بين التعليم، والاستكشاف، والمتعة التفاعلية.

وتضم «غابة العجائب» أكثر من 200 حيوان من فصائل مختلفة، موزعة على 11 تجربة تفاعلية مثل: كهف الزواحف، ولاونج القطط، وحديقة الطيور، وتجربة الغزلان، والميركات، والحديقة السرية، إلى جانب 9 تجارب لإطعام الحيوانات، و4 ألعاب مهارية تدمج الترفيه بالتعلم.

ويضفي الطابع الحسي على التجربة بعدا عاطفيا ملموسا، خاصة للأطفال، وتوفر المنطقة ورش عمل فنية وتفاعلية، وتشمل التلوين، وصناعة السلايم، والتفاعل المباشر مع الحيوانات، في بيئة آمنة تراعي الجوانب التعليمية والنفسية للطفل، وتسهم في تعزيز مهاراته الإدراكية والحسية.

ويعزز جاذبية المنطقة وجود عروض متجولة، وعروض مسرحية حية، وتجارب تصوير مبتكرة، من أبرزها التصوير بـ360 درجة، إلى جانب 3 مطاعم رئيسة، و10 عربات أطعمة ومقاهٍ، تقدم خيارات متنوعة في بيئة تحاكي أدغال الغابة بأجوائها وروائحها وأصواتها الطبيعية، ما يمنح الزائر تجربة حسية متكاملة.

ويبدأ استقبال الزوار يوميا من الساعة 4 مساء وحتى 11 ليلا، وسط أجواء نابضة بالحياة، جعلت من «غابة العجائب» محطة رئيسة للعائلات الباحثة عن الترفيه الآمن والممتع لأطفالها، وتعزيز الترابط الأسري من خلال التجارب التفاعلية المشتركة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من التجارب المتنوعة التي يحتضنها موسم جدة 2025 في 7 وجهات رئيسة، تشمل الساحل الغربي، ومهرجان جدة للتسوق، ومناطق العروض الفنية، ما يعكس المكانة المتنامية لمدينة جدة كونها وجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة.

وتجسد «غابة العجائب» التوجه الاستراتيجي لموسم جدة في تقديم محتوى ترفيهي عالمي المستوى، يسهم في تعزيز السياحة العائلية، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الخيارات الترفيهية، ودعم السياحة الداخلية، وتحويل جدة إلى مركز جذب سياحي وثقافي متكامل.