السحب المنخفضة تضفي تجربة سياحية مختلفة على متنزهات الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتدت منطقة الباحة أمس حلة طبيعية آسرة، وتدلت السحب المنخفضة على سفوح الجبال، وامتزج الضباب العابر بنسمات عليلة وأجواء معتدلة، في مشهد استثنائي استقطب أعدادا كبيرة من الأهالي والمصطافين إلى مواقعها السياحية.

وشهدت غابة رغدان ومتنزه الأمير محمد بن سعود، ومتنزه الحسام، إقبالا لافتا من الزوار الذين قصدوا هذه المواقع للاستمتاع بجمال الطبيعة والتقاط الصور التذكارية لمشهد الغيوم وهي تعانق قمم أشجار العرعر الكثيفة.

وتكاملت هذه الأجواء مع ما توفره المتنزهات من مرافق خدمية وجلسات عائلية، مما أضفى على تجربة الزوار مزيدا من الراحة والمتعة، وجعلها وجهة مثالية لقضاء أوقات مميزة بين أحضان الطبيعة.

وتمتاز الباحة في هذا الموسم بأجوائها المعتدلة وتنوع طبيعتها الساحرة، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق السياحة الجبلية والباحثين عن تجربة تجمع بين الاستجمام ومتعة استكشاف الطبيعة.