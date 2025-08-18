شكرا لقرائتكم خبر مهرجان الفاكهة الرابع بطبرجل يختتم فعالياته بدعم 15 منتجا زراعيا وغذائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الخميس فعاليات مهرجان الفاكهة الرابع بطبرجل، الذي تواصل على مدار 4 أيام، وأسهم في دعم وتسويق أكثر من 15 منتجا زراعيا وغذائيا شملت العنب، والتين، والخوخ، والفراولة، والتفاح، والرمان، والكمثرى، واللوز، إضافة إلى البطيخ والشمام، والزيتون ومشتقاته، والصناعات التحويلية.

وسجل المهرجان دخول أكثر من 25 طنا من الفاكهة، وأقيم بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلا بمكتب الوزارة بمحافظة طبرجل، في حديقة الأمير نواف بن عبدالعزيز، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الزراعية، إلى جانب 50 مزارعا وأسرة منتجة.

وشهد المهرجان إقبالا واسعا من الزوار الذين تجولوا بين أجنحته المخصصة لعرض وبيع المنتجات الزراعية، إضافة إلى أركان الجهات المشاركة، ومسرح الطفل الذي قدم برامج ترفيهية وتوعوية فضلا عن إقامة ورش تفاعلية تناولت موضوعات زراعية وغذائية استهدفت المزارعين والمهتمين بالقطاع.

وحقق المزارعون والأسر المنتجة مبيعات مرتفعة، عكست نجاح المهرجان في توفير منصة تسويقية فعّالة تعزز اقتصاد المنطقة وتدعم التنمية الزراعية.

واختتمت الفعاليات بتكريم الجهات المشاركة والمزارعين والأسر المنتجة والإعلاميين، تقديرا لدورهم في إنجاح المهرجان وتحقيق أهدافه.

يذكر أن مهرجان الفاكهة يقام سنويا بهدف دعم وتمكين المزارعين، وتحفيز جودة المنتجات المحلية، وفتح قنوات تسويقية مباشرة تسهم في تطوير القطاع الزراعي بمنطقة الجوف.