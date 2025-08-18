شكرا لقرائتكم خبر مهرجان المنتجات الزراعية الثالث بتيماء يواصل فعالياته بجملة من البرامج التسويقية والاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل مهرجان المنتجات الزراعية الثالث بمحافظة تيماء فعالياته وبرامجه التسويقية والاجتماعية، بمشاركة أكثر من 30 مزارعا وعارضا، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية، وذلك في إطار دعم القطاع الزراعي بمنطقة تبوك، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإنتاج المحلي، ويستمر المهرجان على مدى 4 أيام في متنزه السور الأثري بتيماء.

ويهدف المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، إلى دعم المزارعين في تيماء وفتح نوافذ تسويقية لمنتجاتهم، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويشهد المهرجان إقبالا واسعا من الزوار من داخل المحافظة وخارجها، الذين وجدوا فيه فرصة للتعرف على تنوع المنتجات الزراعية التي تشتهر بها تيماء مثل التمور عالية الجودة، والخضراوات والفواكه الطازجة، إضافة إلى منتجات العسل الطبيعي ومشتقاته.

وتتضمن فعاليات المهرجان برامج توعوية وتثقيفية تستهدف المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي، من خلال ورش عمل وندوات يقدمها مختصون في مجالات الزراعة العضوية وإدارة الموارد الطبيعية ومكافحة الآفات.

ويحتضن المهرجان أركانا للأسر المنتجة لعرض منتجاتها الحرفية والغذائية، مما يمنحها فرصة للتسويق المباشر ودعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب باقة من الفعاليات الترفيهية الموجهة لجميع الفئات العمرية.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة بالمنطقة المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب، أن المهرجان يعد منصة مهمة للتعريف بقدرات المزارعين وإبراز جودة المنتجات الزراعية التي تتميز بها محافظة تيماء، مشيرا إلى أن الدعم المقدم من الوزارة والشركاء يسهم في تمكين المزارعين من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حضور المنتجات المحلية في السوق السعودي، بما يعود على المزارعين والزراعة بالخير، ويدعم استمرارية النشاط الزراعي وتطويره.