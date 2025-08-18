شكرا لقرائتكم خبر أكثر من 100 مليون ريال مبيعات كرنفال بريدة للتمور خلال 15 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - يشهد كرنفال بريدة للتمور حركة شرائية مثالية وارتفاعا متزايدا، وسط تدفق كميات متنوعة من التمور، وعدد كبير من المتسوقين وتجار التمور من داخل المملكة ودول الخليج. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد كرنفال بريدة للتمور حركة شرائية مثالية وارتفاعا متزايدا، وسط تدفق كميات متنوعة من التمور، وعدد كبير من المتسوقين وتجار التمور من داخل المملكة ودول الخليج. وكشفت الإحصائيات المعتمدة للكرنفال خلال 15 يوما من انطلاقة الكرنفال أن مبيعات التمور بلغت 106,639,713 ريالا، وبلغ عدد السيارات الواردة للكرنفال 20,783 سيارة، وعدد الكراتين 3,476,235 كرتونا، وبلغ وزن التمور بالكيلو 13,904,940 كجم، وبلغ وزن التمور بالطن 13,905 أطنان. يذكر أن كرنفال بريدة للتمور يقدم جملة من الفعاليات الهادفة ثقافيا واجتماعيا وتوعويا.

