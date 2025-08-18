شكرا لقرائتكم خبر «ورث» يختتم ورش «اصنع تذكارك من الفنون التقليدية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المعهد الملكي للفنون التقليدية (ورث) الخميس الماضي، سلسلة من ورش العمل التفاعلية بعنوان «اصنع تذكارك من الفنون التقليدية»، التي نظمت بالتعاون مع بيت الثقافة بمكتبة حائل العامة، على مدى 3 أيام من 11 حتى 13 أغسطس 2025، وذلك بهدف رفع الوعي بالفنون التقليدية السعودية، تزامنا مع عام الحرف اليدوية 2025.

وقدمت الورش تجربة إبداعية متكاملة جمعت بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، عبر 3 حرف يدوية بإشراف حرفيين ومدربين مختصين شملت: صناعة ميدالية مستوحاة من فن السدو، وتحفة فنية مُستلهمة من الأبواب النجدية، وصناعة سبحة تقليدية، حيث أتيح لكل مشارك إنتاج تذكار فني يعكس تقديره للموروث الثقافي ويحمل طابعه الشخصي في إعادة إحياء الحرفة بروح معاصرة.

وتأتي هذه الورش امتدادا لما يقدمه المعهد الملكي للفنون التقليدية (ورث) من مبادرات وشراكات معرفية وثقافية، تسهم في تعزيز دور الفنون التقليدية في الحراك التنموي، ودعم الصناعات الثقافية، وتمكين الممارسين الحرفيين في مختلف مناطق المملكة.

ويعد المعهد الملكي للفنون التقليدية (ورث) جهة رائدة في إبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليدية السعودية محليا وعالميا، والترويج لها، وتقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة في مجالاتها، إضافة إلى الحفاظ على أصولها ودعم القدرات والمواهب الوطنية وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها.