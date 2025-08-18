شكرا لقرائتكم خبر معامل البحر الأحمر تفتح باب التسجيل للدورة السابعة من برنامج الأفلام الطويلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت معامل البحر الأحمر، التابعة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن فتح باب التسجيل في الدورة السابعة من برنامج الأفلام الطويلة، الذي يستمر حتى 15 من سبتمبر المقبل، ضمن سعيها المستمر لدعم صناع الأفلام الشباب، وتطوير مهاراتهم وتحقيق مشاريعهم السينمائية.

ويعد البرنامج المعروف سابقا باسم «لودج البحر الأحمر»، أحد أبرز المبادرات الإبداعية في مجال صناعة الأفلام، إذ يمثل منصة متكاملة؛ تهدف إلى دعم المواهب السينمائية من السعودية والعالم العربي وقارتي آسيا وإفريقيا، من خلال برنامج تدريبي واحترافي مكثف.

ويستقبل البرنامج في نسخته الجديدة، المشاريع السينمائية الواعدة من المخرجين والمنتجين الشباب، ضمن إقامة إبداعية شاملة تركز على تطوير النصوص، وتعزيز القدرات الفنية، وتوسيع المدارك الإنتاجية، من خلال سلسلة من الورش المتخصصة التي يشرف عليها نخبة من الخبراء العالميين في مجالات الإخراج، والسيناريو، والتصوير، والمونتاج، والصوت، وما بعد الإنتاج، والتوزيع.

ويتألف البرنامج من 6 ورش تدريبية غامرة؛ تخصص أولها للمشاركين السعوديين، فيما تجمع الورش الخمس الأخرى المشاركين من مختلف الدول، في بيئة تعليمية تسهم في تطوير المشاريع وتحويلها من الفكرة إلى فيلم جاهز للعرض.

ويوفر البرنامج مسارا تدريبيا خاصا بالمنتجين، يعنى بالجوانب الفنية والاستراتيجية والإنتاجية، ويتيح للمشاركين بناء شبكة علاقات مهنية عالمية، تعزز فرصهم في التعامل مع الأسواق السينمائية الدولية.

ويختتم البرنامج بعرض المشاريع المختارة ضمن «سوق البحر الأحمر»، الذي يقام على هامش الدورة السادسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في عام 2026، حيث تمنح الجوائز لأفضل المشاريع المشاركة، بحضور صناع القرار من الموزعين والممولين والمنتجين.

وتهدف هذه المبادرة؛ لتعزيز حضور السينما السعودية والإقليمية على خارطة الإنتاج العالمي، ودعم رؤى المبدعين في سرد قصصهم بأساليب فنية مبتكرة تثري المشهد السينمائي.

ودعت المعامل، جميع المهتمين من صناع السينما إلى زيارة الموقع الالكتروني للاطلاع على شروط البرنامج وتفاصيل التسجيل.