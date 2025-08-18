شكرا لقرائتكم خبر هيئة الفنون البصرية تعلن إطلاق مبادرة «جسور الفن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الفنون البصرية عن إطلاق مبادرة «جسور الفن» لعامي 2025 - 2026، التي تتضمن 4 برامج متميزة تهدف إلى تطوير المهارات المهنية وتعزيز التبادل الثقافي الدولي للفنانين التشكيليين والممارسين الثقافيين والمهنيين الإبداعيين ومنتجي الثقافة من السعوديين والمقيمين في المملكة.

وسيتم تنفيذ هذه البرامج في 4 وجهات دولية، بما يعكس التزام الهيئة بتنمية القدرات المهنية وتعزيز التواصل العالمي وإثراء الحوار الثقافي.

وينطلق أول البرامج في أسكتلندا خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر 2025، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني - أسكتلندا، فيما ستقام البرامج الأخرى في اليابان من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2025، وكوريا الجنوبية من 19 إلى 27 نوفمبر 2025، وإسبانيا من 2 إلى 9 مارس 2026.

ويفتح باب التقديم لهذه البرامج الثلاثة اعتبارا من 13 أغسطس 2025، ويغلق التقديم لبرنامج اليابان في 21 أغسطس 2025، بينما يستمر التقديم لبرنامجي كوريا الجنوبية وإسبانيا حتى 31 أغسطس 2025.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لهيئة الفنون البصرية دينا أمين، أن هذه البرامج المهنية تمثل فرصة فريدة للممارسين الثقافيين من السعوديين والمقيمين في المملكة لمشاركة أصواتهم الإبداعية مع العالم، بما يعكس عمق وتنوع المشهد الفني السعودي.

وستصمم كل نسخة من برامج «جسور الفن» بما يتناسب مع السياق الثقافي والإبداعي للوجهة المستضيفة، وتشمل أنشطة للتواصل مع قادة الفكر والمراكز الثقافية الكبرى والمتاحف وصالات العرض وأستوديوهات الفنانين، إلى جانب ورش عمل وجلسات لتبادل المعرفة وحوارات مع شخصيات بارزة في المشهد الفني المحلي، بما يعزز التبادل الثقافي ويطور الخبرات المهنية للمشاركين.

وتركز برامج 2025 - 2026 على المحاور التالية: «اليابان» الفن والبيئة: استكشاف كيفية تفاعل الفنانين والممارسين مع البيئات الطبيعية والعمرانية والتقليدية من خلال المادة والحجم والموقع، «كوريا الجنوبية» الهوية عبر الفن والمجتمع: دراسة الحركات الثقافية المجتمعية ومساحات الفنانين المستقلة والمنصات التعاونية، و«إسبانيا» التراث والعمل التعاوني: إبراز التقاء الممارسة الفنية المشتركة والتراث والهدف الاجتماعي في المساحات الثقافية المعاصرة والتاريخية.

ويشترط للتقديم أن يكون المتقدم فوق سن 21 عاما، ولديه خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في مجاله، وأن يقدم ملفا متميزا يوضح إسهاماته في القطاع الثقافي، مع إتقان اللغة الإنجليزية والالتزام الكامل بجدول البرنامج، جميع المعايير موضحة بالتفصيل في نموذج التقديم.

وتعد مبادرة جسور الفن ركيزة أساسية في مساعي هيئة الفنون البصرية لتوسيع الحضور الثقافي للمملكة على الساحة الدولية، وبناء منظومات إبداعية مستدامة، وإقامة شراكات عالمية طويلة الأمد.