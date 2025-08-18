شكرا لقرائتكم خبر بتنظيم هيئة الأفلام.. أبها تحتضن ملتقى النقد السينمائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الأفلام، إقامة ملتقى النقد السينمائي، في مدينة أبها يوم 21 أغسطس الحالي، ليكون أولى محطات سلسلة الملتقيات التي تنظمها الهيئة هذا العام، وستختتم أعمالها بمؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض نوفمبر المقبل؛ هادفة إلى تعزيز النقد السينمائي، وتوسيع دائرة الحوار المعرفي الثقافي في المملكة.

ويمثل ملتقى أبها تحت شعار «السينما.. فن المكان»، منصة حوارية وفكرية تحتفي بتقاطع العمارة مع الصورة السينمائية، ضمن برنامج متكامل يثري المشهد الثقافي، ويجمع بين العروض الفنية والنقاشات المتخصصة.

وتقام الفعالية في قرية المفتاحة، المستلهمة من الطابع المعماري الفريد لمنطقة عسير، مما يمنح اللقاء بعدا بصريا ومعرفيا متجذرا في المكان.

ويتضمن البرنامج جلسات نقدية تستحضر العلاقة بين السينما والعمارة، وندوات حوارية تفتح آفاق الحوار مع صناعها، وسيختتم الملتقى فعالياته بعرض فيلم مميز، يليه لقاء مفتوح مع مخرجه ليتيح للحضور الغوص في تفاصيل العمل واستكشاف رؤاه الإبداعية.

كما يصاحب الملتقى عدد من الأنشطة الثقافية والفعاليات المصاحبة المستوحاة من هوية المنطقة، تسهم في إثراء تجربة الحضور، وتعزيز التفاعل مع مفاهيم العمارة والفن السابع.

يذكر أن هيئة الأفلام أطلقت النسخة الثالثة من مؤتمر النقد السينمائي الدولي وملتقياته كمنصات وطنية متخصصة تجمع بين الفكر الإبداعي والرؤية السينمائية، وتسهم في تطوير المشهد الثقافي محليا وعالميا، وتمكين المهتمين بالنقد وصناعة الأفلام في المملكة، وذلك عبر تقديم محتوى نقدي عميق يسهم في تعزيز الوعي البصري والتحليل الفني، وتفكيك الخطاب السينمائي؛ مما يعكس التزام الهيئة بترسيخ قيم الحراك النقدي وتعميق العلاقة بين السينما والجمهور.