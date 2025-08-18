شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» تبين آلية الحصول على إذن فسح الأدوية المقيدة للمسافرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوات وإجراءات الحصول على إذن الفسح الشخصي للأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، التي تكون بحوزة المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها، وذلك في إطار حرصها على تسهيل سفر المرضى وضمان سلامة الإجراءات.

وأكدت إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالخدمة عبر منصتها الالكترونية «نظام الأدوية المقيدة»: https://cds.sfda.gov.sa، ويمكن للمسافر إنشاء حساب شخصي وتعبئة البيانات اللازمة، وتقديم طلب فسح الكتروني يتضمن بيانات المريض وتفاصيل الرحلة والمرفقات المطلوبة مثل الوصفة أو التقرير الطبي وصورة الدواء وإثبات الهوية.

وتتيح الخدمة إضافة أكثر من دواء واحد، مع إدخال بيانات دقيقة تشمل الاسم التجاري والمادة الفعالة والتركيز والكمية أو حجم العبوة، إلى جانب رفع المستندات التي تثبت الحاجة الطبية لهذه الأدوية، سواء تخص المسافر أو إذا كانت تخص مريضا آخر، ويمكن متابعة حالة الطلب الكترونيا، حيث تصنف الطلبات إلى «مرسل» أو «مقبول» أو «مرفوض» أو «غير مكتمل».

ويأتي هذا التوضيح استمرارا لدور الهيئة في تنظيم دخول وخروج الأدوية المقيّدة بما يحفظ حقوق المرضى ويمنع إساءة استخدامها، مع ضمان سهولة الوصول إلى الخدمة الكترونيا في أي وقت ومن أي مكان، بما يسهم في تسهيل رحلة المرضى المسافرين دون الحاجة لإجراءات إضافية.

ولمزيد من المعلومات حول آلية فسح الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، يمكن الاطلاع على دليل المستخدم لخدمة إذن الفسح الشخصي للمسافر في نظام الأدوية المقيدة عبر الموقع الاكتروني للهيئة.