متحف طارق عبدالحكيم يختتم المخيم الصيفي للأطفال بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم متحف طارق عبدالحكيم، بالتعاون مع المركز السعودي للموسيقى، فعاليات المخيم الصيفي للأطفال، الذي أقيم في مقر المركز بمدينة الرياض.

وشهد البرنامج الذي امتد 10 أيام، سلسلة من الجلسات التدريبية الفردية، والأنشطة الجماعية، بهدف تنمية مهارات الأطفال، وتعزيز الحس الإبداعي لديهم، إلى جانب تسليط الضوء على إرث الفنان طارق عبدالحكيم.

وتضمن الحفل الختامي للمخيم، فعاليات تفاعلية في منطقة «ملتقى الفنون»، ومعرضا بعنوان «رحلة بين الآلات»، وعرضا موسيقيا بعنوان «أنغام المشهد»، وأداء كورالي جماعي في منطقة «أنغام الصيف»، إلى جانب فيلم توثيقي يعرض رحلة المشاركين، وعزف مجموعة من روائع الفنان طارق عبدالحكيم في منطقة «لحظات من التلاقي».